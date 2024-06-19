تضامن القليوبية: صرف 2 مليون جنيه مساعدات مالية وتيسير زواج يتيمات

أكد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية إمام فوزي، أنه بناء علي توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

قامت المديرية، وإدراتها الاجتماعية، برفع درجة الاستعداد وبدء تنفيذ خطة المديرية لاستهداف الأسر الأولي بالرعاية بالقري الأكثر احتياجا وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع الأهلي بتقديم المساعدات المالية ووضع خطة توزيع لحوم الأضاحي وصكوك الإطعام.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أنه تم صرف ما يزيد عن مليوني جنيه ما بين مساعدات مالية وتيسير زواج يتيمات، بالإضافة إلي نصف مليون جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي، للأسر الأولي بالرعاية من المطلقات والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض العضال.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أن ما أمكن حصره من لحوم الاضاحي بلغ 200 رأس ماشية وما يزيد عن 20 طن لحوم قامت الجمعيات بتوزيع علي مستحقيها، مشيدا بالجهود المبذولة من مؤسسات المجتمع الأهلي وتكاتفها لوصول الاضاحي لمستحقيها حيث قامت بعض الجمعيات بتوصليها للمرضي وكبار السن.