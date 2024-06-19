النيابة تأمر بتشريح جثمان ربة منزل توفيت على يد زوجها بالعاشر من رمضان

تُباشر النيابة العامة بقسم ثان العاشر من رمضان، التحقيق في واقعة قيام حداد مسلح بسكب بنزين على زوجته وإشعال النيران فيها أثناء نومها في صبيحة ثان أيام عيد الأضحى المبارك 2024، ما أدى إلى وفاتها بعد 48 ساعة من الواقعة؛ أثناء محاولة أسعافها داخل مستشفى ههيا للحروق.

وقررت النيابة العامة انتداب فريق من مصلحة الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها داخل مستشفى الأحرار التعليمي، وتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، بعد أن تمكن ضباط القسم من القبض على المتهم.

وكانت البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة بشأن ورود بلاغًا باقدام حداد مسلح بإشعال النيران في جسد زوجته بمسكن الزوجية الكائن بالحي 31 بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان.

وعلى الفور، تم نقل الزوجة «هانم.م .ع» 34 عامًا، ربة منزل، تقيم بالحي31 بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان؛ إلى العاشر الجامعي، ومنه إلى مركز ههيا للحروق، لتفاقم إصابتها بنسب حروق بلغت 100% تقريبًا، ولتفاقم حالتها تم تحويلها مركز ههيا للحروق، لاسعافها وتلقي العلاج اللازم.

وبالإنتقال والفحص، وسماع لأقوال والدة المصابة اتهمت زوج نجلتها ويدعى «إبراهيم. س. ع» 38 عامًا، حداد مسلح، بسكب مادة كيميائية سريعة الاشتعال «بنزين» على نجلتها الاثنين صبيحة ثان أيام العيد، واشعل النيران فيها، متهمة آياه بمحاولة قتل نجلتها.

وأفادت والدة المصابة؛ إنها تُقيم في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وأن لديها بنتين متزوجتين في مدينة العاشر من رمضان «مها، وهانم» كلا في سكن مستقل عن بعضهن، وأنها جاءت وم الأحد أول أيام العيد إلى مدينة العاشر، لتقديم التهنئة لبناتها وأحفادها بعيد الأضحى، مشيرة إلى أن نجلتها الأخيرة «هانم» متزوجة منذ 9 سنوات، وتأخرت في الإنجاب حتى رزقها الله بعد 6 سنوات بطفلين «سالم 3 ونصف سنوات، ومالك عام ونصف»، وأن الحياة كانت بينها وبين زوجها كانت تمر بأزمات لأنه دائم التعدي عليها، بحسب اتهامات أم الزوجة المصابة لزوج نجلتها.

ولفت إلى أنها أقامت يوم العيد عند نجلتها الأولى «مها» وطلبت من نجلتها الأخرى «هانم» قضاء يوم العيد معها وأحفادها، وذلك لعدم وجود راحه أو مودة مع زوج نجلتها، وفي نهاية اليوم جاء الاخير وأخذ زوجته وابنائه على دراجته البخارية إلى مسكنهم، وفي صبيحةواليوم التالي علمت بأن زوج نجلتها اسكب عليها بنزين واشعل النيران فيها، وتم نقلها إلى المستشفى، دون أي تفاصيل جديدة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الاجراءت، تم ضبط الزوج المتهم، وبالعرض على النيابة العامة تم الاستماع إلى أقوال المصابة بمكان اسعافها بمستشفى ههيا للحروق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة، والتجديد له في الميعاد القانوني.