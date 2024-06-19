مراكز شباب الدقهلية تفتح أبوابها أمام النشء والشباب في رابع أيام العيد

شهدت مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية برامج ترفيهية للشباب والأطفال برفقة أسرهم فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك وذلك تنفيذ لمبادرة وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية داخل مراكز الشباب على مستوى مراكز الشباب بمحافظات مصر المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفتحت مراكز شباب بمبادرة" حياة كريمة" بشربين وعددها 27 مركز شباب، اليوم الأربعاء ، أبوابها أمام النشء والشباب والمواطنين، للمشاركة في فعاليات وبرامج وأنشطة المراكز والتى تنفذها خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، تحت شعار " العيد احلى بمراكز الشباب" برعاية وزارة الشباب والرياضة ، والتى شهدت إقبالاً كبيراً خلال الأيام الماضية وما زالت تجذب الأسرة المصرية خلال اجازة عيد الأضحى المبارك بإدارة شباب شربين.

جاءت فعاليات مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب" بمراكز شباب حياة كريمة بشربين، وعددها 27 مركز شباب ضمن مبادرة حياة كريمة، فى إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

تضمنت الاحتفالية فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك ، بجميع مراكز الشباب، والتى شملها التطوير فى إطار المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" على مستوى 27 قرية بإدارة شباب شربين، العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، وتشمل فقرات ترويجية وفنية وإستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، ونزول حمامات السباحة.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على ان مراكز الشباب على مستوى 19 إدارة فرعية بالمحافظة مفتوحة مجانا أمام النشء والشباب والمواطنين خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى مراكز الشباب التى دخلت المرحلة الأولى من مبادرة " حياة كريمة" وعددها 27 بمركز ومدينة شربين، وتكثيف الأنشطة والفعاليات والبرامج المنفذة بها خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، ومتابعتها لها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمديرية والتواصل مع مديري الإدارات الفرعية، لمتابعة تنفيذ المبادرة على مستوى مراكز الشباب بالإدارات الفرعية بالدقهلية.

يأتي تنفيذ هذه المبادرة : " العيد احلى بمراكز الشباب" بقري حياة كريمة بشربين، فى ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،الذي طالب برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وفتح مراكز الشباب أمام النشء والشباب والمواطنين مجاناً طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وخاصة قري حياة كريمة، للاستفادة من البرامج والأنشطة والفعاليات المنفذه وتحقيق الدور المجتمعي لمركز الشباب لخدمة المجتمع.

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أكد أن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفقا لاستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل، وذلك من خلال فتح أبواب مراكز الشباب طوال أيام عيد الأضحى المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام العيد، كما وجه وزير الشباب والرياضة، وكلاء الوزارة مديري مديريات الشباب والرياضة وقيادات الوزارة برفع درجة الاستعداد وإتاحة جميع المراكز لاستقبال المواطنين بالمجان.