إستمرار حملات إزالة تعديات البناء المخالف خلال إجازة عيد الاضحي بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بإستمرار المرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص و تنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات.

وقال محافظ الشرقية: لن أسمح لأي مواطن استغلال العطلات الرسمية في البناء بدون ترخيص، وعليكم فرض سيادة القانون على الجميع دون تهاون.

وفي هذا الأطار، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحده المحلية بالقصاصين الشرق بازالة مزرعة مخالفة بمنطقة جمعية السوار علي مساحة ٦٠٠ متر تقريباً خارج الحيز العمراني، كما تم إزالة غرف بالطوب الأحمر علي مساحه ١٨٠ متر تقريبا بمنطقة أبو سلاية علي حدود مركز التل الكبير وكذا إزالة غرف واسوار بالدبش علي مساحة ١٠٠ متر بأرض الكهرباء بالصالحية، وذلك بحضور مفتشي المتابعة الميدانية بالديوان العام وفريق عمل رئاسة المركز والادارة الزراعية بالصالحيه ومديري حمايه الاراضي والجمعيات المختصة.

وتواصل رئاسة حي ثان الزقازيق حملات إزالة التعديات المخالفة حيث تم فك شدة خشبية لسقف بدون ترخيص لدور ثالث في منزل بمنطقة حسن صالح والتحفظ على الأخشاب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة 4 حالات تعدي بالدبش على مساحة 1500 متر بالوحدة المحلية بالقصاصين شرق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مدينة القرين حملة لفك تنده حديدية مخالفة على مساحة 150 متر خارج الحيز العمراني وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وناشد الدكتور ممدوح غرب محافظ الشرقية، المواطنين بعدم استغلال إجازة عيد الأضحى المبارك في التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أستقبل أعضاء المجلس التنفيذي من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعددا من القيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ووفود من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما استقبل محافظ الشرقية، الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، والأنبا صليب اسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والقس بيشوي كامل كاهن كنيسة القديس يوسف للأقباط الكاثوليك، والقس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية، والوفد الكنسي المرافق لهم، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدين أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين وتأتي ترسيخاً للإخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع متمنيين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

قدم محافظ الشرقية الشكر والامتنان للإخوة المسيحيين لحرصهم على تقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.

كما أعرب محافظ الشرقية عن خالص أمنياته لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، لتستمر مسيرة التنمية وبناء الوطن.

حضر الاستقبال الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة.