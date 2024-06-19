يورو 2024.. تعرف على قائمة اكثر الاعبين مشاركة في تاريخ اليورو

اصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أكثر لاعب شارك في نسخ مختلفة من بطولة كأس أوربا بعد مشاركته في مباراة البرتغال امام جمهورية التشيك ليصبح رونالدو اول لاعب يشارك في ستة نسخ مختلفة من بطولة اليورو بداية ببطولة عام ٢٠٠٤ التي استضافتها البرتغال ونهاية بالنسخة الحالية ٢٠٢٤ في ألمانيا.

ايضا نجح كريستيانو رونالدو في تدعيم رقمه القياسي حيث اصبح ايضا كثر لاعب يشارك في مباريات بطولة اليورو على مدار تاريخها حيث شارك في ٢٦ مباراة في النهائيات .

وفيما يلي قائمة الاعبين الاكثر مشاركة في مباريات بطولة اليورو :

الاول : البرتغالي كريستيانو رونالدو ( ٢٦ مباراة ) .

الثاني : البرتغالي بيبي ٢٠ مباراة .

الثالث : البرتغالي جواو موتينيو ١٩ مباراة .

الرابع : الإيطالي ليوناردو بانوتشي و الألماني باستيان شفانشتيجر ١٨ مباراة .

الخامس : الإيطالي جورجيو كيليني و الإيطالي جان لويجي بوفون ١٧ مباراة .

السادس : الهولندي ادوين فان دير سار و الأسباني اندرياس انيستا و البرتغالي روي باتريسيو و الفرنسي ليليان تورام و الأسباني جوردي ألبا و الأسباني سيسك فابريغاس ١٦ مباراة .