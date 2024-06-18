الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلته لمتابعة الصراع في أوكرانيا ومواجهة روسيا

مع استمرار تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، تعليقًا على نتائج القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي ستواصل مسارها نحو استمرار الصراع في أوكرانيا ومواجهة روسيا، خلافا لإرادة غالبية الأوروبيين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أضاف أوربان على وسائل التواصل الاجتماعي: "إنهم يتجاهلون الواقع، ويتجاهلون نتائج الانتخابات الأوروبية، ويتجاهلون إرادة الشعب الأوروبي، فدعونا لا نكون ساذجين: سيواصلون دعم الهجرة وسيرسلون المزيد والمزيد من الأموال والأسلحة إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أنه بعد انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، "ازدادت قوة أحزاب اليمين، بينما خسر اليسار والليبراليون مواقفهم، و لكنه تابع أنه بدلاً من الاستماع إلى رأي الناخبين، انضم السياسيون من أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي كحزب الشعب الأوروبي إلى جهودهم مع اليسار والليبراليين.

وقال الذي حضر القمة في بروكسل، إن الجانبين "توصلا إلى اتفاق يوم الاثنين ووزعا مكاتب إدارة الاتحاد الأوروبي فيما بينهما".

وعلى صعيد آخر صرحت رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بأن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن إعادة تعيين أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية.

وأضافت ميشيل للصحفيين بعد العشاء غير الرسمي لزعماء ووفق لوكالة الأنباء الاتحاد الأوروبي، أن القادة استمعوا إلى أفكار فون دير لاين فيما يتعلق بمستقبل الاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يتخذوا قرارا بشأن إعادة تعيينها.

وتابعت أن مسألة تعيين رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي سيتم حلها قبل نهاية يونيو المقبل. ومن المتوقع أن تكون هذه القضية في دائرة الضوء خلال القمة التي ستعقد يومي 27 و28 يونيو في بروكسل.