الوادى الجديد توجه إنذارات للشركات المتأخرة عن سداد مستحقات الدولة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن توجيه إنذارات إلى المستثمرين والشركات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة بسرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات المستحقة، تفاديًا لاتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة في حال عدم الالتزام، و اتخاذ إجراءات السحب طبقاً لشروط التعاقد.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم، استمرار جهود المحافظة في استرداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات)، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

وكانت المحافظة اعلنت عن تنفيذ حملة إزالات للمتقاعسين عن السداد بمركز الداخلة والتي قامت بالمرور على المشروعات المتقاعسة بطريق الداخلة - شرق العوينات وقرية الجديدة، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات، واستمرار الحملة المُنفذة بمركز الفرافرة والتي قامت بالمرور على المشروعات المتقاعسة بمناطقتي سهل بركة وسهل قروين، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات؛ صونًا للمال العام وللحفاظ على حق الدولة.