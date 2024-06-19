تشكيل فيوتشر المتوقع أمام سيراميكا في الدوري

استقر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر على التشكيل الذي يواجه به نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم ضمن منافسات مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة سيراميكا ضد فيوتشر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل فيوتشر أمام سيراميكا كالتالي ..

في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”.

خط الدفاع: جوزيف جوناثان – سعد سمير – محمود مرعي – عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مهند لاشين – كريم نيدفيد – ناصر ماهر – أيمن صفاقسي – مصطفى البدري

خط الهجوم: مروان محسن.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز:

تذاع مباراة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز علي قناة on time sport 2HD