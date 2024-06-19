إصابة 5 أشخاص فى حادث سير ببنى سويف

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة، في حادث سير بمحافظة بني سويف، إثر إصطدام سيارة بالمصابين عقب خروجهم من قاعة أفراح بمدينة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الاولية والعلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة بعدد من معازيم حفل زفاف عقب مغادرتهم إحدى قاعات المناسبات أمام نادي القضاة بشارع كورنيش النيل بمدينة بني سويف، ما أدى لإصابة 5 أشخاص.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بـ3 سيارات نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي الاسعافات الاولية والعلاج اللازم، وهم: صفاء عبد العال محمد، 55 عاما، مصابة بكدمات بالصدر، وائل محمد عبد العال، 39 عاما، مصابا بجرح قطعي بالذراع الايسر، احمد شعبان عبد العال، 26 عاما، مصابا بجرح قطعي بالرأس، واحمد بهجت عبد العال، 26 عاما، مصابا بإشتباه كسر بالقدم الايسر، وجودي محمد محمود، 12 عاما، مصابة بإشتباه كسر بالقدم الايسر، جميعهم يقيمون مراكز الواسطى ببني سويف.

وتم اجراء الاسعافات الأولية للمصابين وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما أمرت بتشكيل لجنة من الفنيين المختصين لمعاينة موقع الحادث والسيارة المتسببة فيه، وإتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأنها.

وبالإنتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية أن المصابين جميعهم يقيمون مركز الواسطى، شمال المحافظة، وأكدوا في أقوالهم أنه قد أصدمت بهم سيارة مسرعة عقب خروجهم من قاعة مناسبات أمام نادي القضاة بشارع كورنيش النيل بمدينة بني سويف، اثناء توجههم من مدخل القاعة إلى أتوبيس رحلات بعد حضورهم حفل زفاف.