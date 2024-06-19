تراجع قطاع الرعاية الصحية يضغط على الأسهم الأوروبية

استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19-6-2024، إذ حدت خسائر أسهم الرعاية الصحية من المكاسب في حين واجهت الأسهم البريطانية ضغوطا بعد إعلان أحدث بيانات التضخم في بريطانيا.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 515.25 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، وكان قطاع الرعاية الصحية ضمن الأكثر تراجعا وانخفض 0.5 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر صعد مؤشر قطاع شركات السفر والترفيه 0.7 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم أكور 2.3 بالمئة. في الوقت نفسه كشفت بيانات تصخم بريطانية أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة في مايو لأول مرة منذ ثلاثة أعوام تقريبا. وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.2 بالمئة في أحدث التداولات.

وهوى سهم إس.إم.إيه سولار تكنولوجي 29 بالمئة بعدما خفضت الشركة الألمانية الموردة لقطع محطات الطاقة الشمسية توقعاتها للأرباح بدعوى الضبابية السياسية.

ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفا مع غياب المتعاملين الأميركيين لأن الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة بسبب عطلة عامة.

المؤشر نيكي الياباني

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا، الأربعاء، مقتفيا أثر مكاسب سجلتها أسهم شركات أشباه الموصلات في وول ستريت في ختام جلسة أمس الثلاثاء، لكن عمليات جني الأرباح حدت من المكاسب.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا اليابانية في التعاملات المبكرة الأربعاء، على أثر مكاسب أسهم إنفيديا الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية والتي تفوقت على مايكروسوفت لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم بين عشية وضحاها. وصعد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات أكثر من واحد بالمئة.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع 0.23 بالمئة عند 38570.76 نقطة، في حين أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.47 بالمئة عند 2728.64 نقطة.وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير محللي الأسواق في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول "كانت هناك بعض المخاوف الأسبوع الماضي بشأن المخاطر السياسية في أوروبا وانخفض مؤشر نيكي أيضا. لكن منذ بداية هذا الأسبوع، استقرت الأسهم الأميركية والأوروبية، وكان أداء إنفيديا قويا".لكن عمليات جني الأرباح حدت من مكاسب المؤشر نيكي في معاملات بعد الظهر، مع إغلاق الأسواق الأميركية، الأربعاء، بسبب عطلة رسمية، مما دفع المؤشر في بعض الأحيان إلى المنطقة السلبية.