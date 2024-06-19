هيكل لامع في الصحراء يثير حيرة الشرطة (صور)

عثر أعضاء وحدة البحث والإنقاذ على جسم غريب لامع على شكل عمود برّاق يتلألأ في سلسلة جبال نائية وهو ما أثار حيرة ضباط الشرطة في لاس فيغاس الأمريكية.

وقالت شرطة لاس فيغاس إن أعضاء البحث عثروا على الجسم الغريب البرّاق بالقرب من غاس بيك في محمية الحياة البرية الوطنية الصحراوية في نيفادا.

وأوضحت الشرطة أنها لا تملك أي فكرة عن مصدر العمود أو سبب وضعه في المكان، مشيرة إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد يساهموا في معرفة ماهية هذا اللغز.

وفي منشور على حسابها الرسمي في منصة التدوينات المصغرة "X"، قالت الشرطة: "تحدث الكثير من الأشياء الغريبة عندما يذهب الناس للمشي لمسافات طويلة مثل عدم الاستعداد للطقس، أو عدم إحضار ما يكفي من الماء، ولكن ماذا عن هذا الشيء؟!".

جدير بالذكر أن عام 2020 قد شهد أيضًا رصد العديد من الأعمدة البراقة الغامضة، أشهرها ما وجد في ولاية يوتا، وكان هيكلا بارتفاع 12 قدما، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز" البريطانية.

وأعقب ذلك مشاهدات في رومانيا ووسط كاليفورنيا وفي شارع فريمونت الشهير في وسط لاس فيغاس.

وفي مارس من هذا العام، ظهرت أيضا كتلة طولها 10 أقدام على أحد التلال في جنوب شرق ويلز.