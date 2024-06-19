تجنب هذه العادات الخاطئة في تخزين الطعام

قد يكون تخزين الطعام من الأمور الشائعة لدى ربات البييوت لما له من فوائد عدة أبرزها توفير الوقت، ولكن هناك طرق غير صحية قد تسبب لأسرتك الأمراض إذا اتبعتها في تخزين طعامك، حيث حذّرت الطبيبة الروسية يكاتيرينا بارانوفا من بعض العادات الخاطئة التي يتبعها البعض في تخزين الأطعمة في المنزل.

وخلال برنامج طبي على قناة "روسيا" التلفزيونية قالت الطبيبة:"يلجأ الكثيرون إلى غسل الثمار البرية وثمار التوت والفراولة وتخزينها في الثلاجة في في فصل الصيف، هذه الثمار يجب أن تؤكل مباشرة بعد غسلها، فعند تعريضها للرطوبة وتخزينها قد تصبح بيئة حاضنة للبكتيريا والفطريات، ووصول هذه الكائنات إلى أجسامنا قد يتسبب بعواقب صحة خطيرة".

أما بالنسبة لبعض أنواع الخضار مثل البروكلي فتنصح الطبيبة بغسلها أو تعقيمها قبل تناولها أو حفظها في الثلاجة، إذ أشارت إلى أن الطريقة الأفضل لتعقيم مثل هذه الأنواع من الخضار هو نقعها لمدة نصف ساعة في وعاء يحوي ليترا من الماء تقريبا مضاف إليه ملعقة طعام من الملح وملعقة صغيرة من الخل، وأن هذه الطريقة تساعد على القضاء على بعض الكائنات الدقيقة والديدان التي من الممكن أن تكون موجودة على هذه الأطعمة.

وأشارت الطبيبة إلى ضرورة تعقيم الأكياس التي توجد فيها المأكولات قبل حفظها في الثلاجة، فهذه الأكياس قد تكون قد تلوثت بأنواع مختلفة من البكتيريا أو الفطريات أثناء عمليات التغليف أو أثناء حفظها في متاجر البيع.