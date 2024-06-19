سيولة مرورية بالفيوم.. وتوافد الزوار على بحيرة قارون

شهدت مدينة الفيوم رابع أيام عيد الاضحى سيولة فى الحركة المرورية فى جميع شوارع المدينة وايضا هدوء فى مواقف السيارات وقد التقطت عدسة "الوفد" عدة صور للمدينة اليوم الاربعاء من شارع السد العالى وقد بدت خالية من السيارت والمارة واغلقت اغلب المحال ابوابها، وذلك لحرص اغلب مواطنى المحافظة على التوجه الى المناطق السياحية وزيارة الاهل والاقارب خلال اجازة العيد.

بحيرة قارون

على جانب آخر توافد الزوار الى المناطق السياحية فى الفيوم باعداد كبيرة صباح اليوم الاربعاء خاصة الى بحيرة قارون والذين فضلوا البقاء على الشاطئ حتى وارتفعت نسبة الاشغال فى الفنادق والمنشأت السياحية.

وكان اليوم الاول من عيد الأضحي قد شهد اقبال ضعيف جدا على المناطق السياحية فى المحافظة حيث فضل المواطنين ذبح الاضاحى وتناول اللحوم وارتفعت الاعداد فى اليوم الثانى والثالث والرابع لعيد الاضحى المبارك .

وفى موقف سيارات الاجرة الخاص بقرية سنهور فى مدينة الفيوم تم تخصيص خط مباشر الى بحيرة قارون بدلا من التوجه الى قرية سنهور وركوب سيارات اخرى الى البحيرة .

و يستغل العديد من اهالى القرى بالفيوم من متوسطى الحال ايام عيد الاضحى فى اقامة افراحهم حتى لا تزيد التكلفة المادية باقامة الولائم، ويؤكد احد المأذونين ان عيد الاضحى من المواسم الهامة بالنسبة لهم حيث ترتفع فيه اعداد حفلات الزفاف خاصة فى القرى .

وشهدت المناطق السياحية - السواقي وعين السيليين وبحيرة قارون وشلالات وادي الريان بالاضافة الى قرية "تونس " والبحيرة المسحورة فى صحراء وادى الريان توافد الزوار وفضل الكثيرون من أبناء مدينة الفيوم قضاء رابع ايام اجازة العيد فى أندية قارون والمحافظة وحديقة الحيوان المجاورة للديوان العام للمحافظة والتى شهدت إقبالا من المواطنين بمختلف فئاتهم للاستمتاع بمشاهدة الطيور والحيوانات فى الحديقة بالاضافة الى الحديقة الدولية.

ونشرت مديرية الأمن الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق المؤدية للمناطق السياحية وتغيير المحاور المرورية لتحقيق سيولة المرور ومنع التكدس .



و كانت مديرية الصحة قد شكلت فرقا طبية للطوارئ وعيادات متنقلة فى الطرق على المناطق السياحية وانتشرت فرق الوحدات المحلية للقيام بأعمال النظافة أولا بأول ، وتواجدت سيارات الإسعاف في العديد من النقاط على طول الطرق المؤدية الى المناطق السياحية، علاوة علي أطقم الإنقاذ .

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