حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمركز ومدينة قطور بالغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستكمال جولاته المفاجئة والمستمرة والتي شملت حي اول وثان ومركز ومدينة طنطا ومركز ومدينه زفتى، ومركز ومدينة السنطة، ومركز ومدينة كفر الزيات، ومركز ومدينة المحلة، ومركز ومدينة سمنود، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة ورفع الإشغالات على حرم الطريق العام، جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد .

حيث قام المحافظ بجولة صباحية مفاجئة بمركز ومدينة قطور موجها بشن حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

يذكر أن جولة المحافظ تأتي كواحدة من عدة جولات تنفذ بكافة مراكز ومدن المحافظة للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة.