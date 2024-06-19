موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

موعد اجتماع البنك المركزي.. تترقب أسواق المال والأعمال، خلال الفترة المقبلة، اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، مع قرب انتهاء شهر يونيو الجاري.

ويعد سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد "سعر الأموال"، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

وخلال اجتماع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في 23 مايو الماضي قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم 18 يوليو المقبل لتحديد مصير الفائدة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية 8 مرات كل عام لتحديد سعر الفائدة، لتكون مواعيد الاجتماعات كالآتي:

الاجتماع الأول يوم 1 فبراير

الاجتماع الثاني يوم 28 مارس

الاجتماع الثالث يوم 23 مايو

الاجتماع الرابع يوم 18 يوليو

الاجتماع الخامس يوم 5 سبتمبر

الاجتماع السادس يوم 17 أكتوبر

الاجتماع السابع يوم 21 نوفمبر

الاجتماع الثامن يوم 26 ديسمبر