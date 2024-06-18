في ثالث أيام العيد.. إقبال كبير من الزوار علي حديقة الحيوان بالإسكندرية

شهدت حديقة حيوان الإسكندرية اليوم الثلاثاء ثالث ايام عيد الاضحى اقبالا كبير من المواطنين لحديقة الحيوان، حيث امتلأت ساحة الحديقة بالزوار الذين حرصوا على قضاء وقت ممتع مع عائلاتهم وأصدقائهم، وسط أجواء احتفالية مميزة عكست بهجة العيد.

تغلبت الأسر على ارتفاع درجات الحرارة بافتراش الأماكن المظللة بالحديقة وأسفل الأشجار وحرصوا على تناول وجبات الإفطار والغداء والشاي والتسالي التي قاموا بحملها معهم لقضاء يوما كاملا في الحديقة والاستمتاع بها.

تعددت الأنشطة الترفيهية بالحديقة للأطفال والكبار، ومنها الملاهي، والرسم على وجوه الأطفال، فضلا عن باعة الأيس كريم والمشروبات المثلجة الذين أقبل عليهم زوار الحديقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

صرحت الدكتورة أمينة فتحى، مدير عام حديقة حيوان الإسكندرية، " للوفد " إن الحديقة استقبلت في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 10 آلاف زائر، مقابل 3856 زائرًا في اليوم الأول، من الإسكندرية والمحافظات المجاورة لقضاء عطلة العيد ، نظرا لكون الأسر المصرية تفضل قضاء أول أيام العيد مع ذويهم وأقاربهم فى المنازل من أجل الأضحية والزيارات العائلية.

وأوضحت أنه جرى الاستعداد للتعامل مع الموجة الحارة حتى لا تؤثر على الحيوانات الموجودة فى الحديقة، وذلك برفع مناعة الحيوانات بإعطائها جرعات من الفيتامينات اللازمة لمساعدتهم على مقاومة الحرارة ورش الحدائق والطرقات للتخلص من الذباب والناموس حفاظا على صحة الحيوانات. وتم تنفيذ خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بتقديم كميات من الفواكه المثلجة وقوالب الثلج ودشاش المياه للدببة بجميع أنواعها، فضلا عن القيام بشكل متكرر برش الحيوانات بالمياه بصفة مستمرة تجنبا للإجهاد الحرارى.

وأضافت أن الحديقة استقبلت لأول مرة منذ 15 عاما، مولودتها الجديدة «هبة من الله»، من حيوان فرس النهر، كما استقبلت ولادات جديدة من مختلف الحيوانات والطيور والطواويس، وولدات متنوعة من فصيلة القرود الحبشية والعبلنج ودجاج الوادى وفقس جديد من الطواويس الهندية والماعز الفرنساوى والأسيوى، وتم عرضه للزائرين إلى جانب الموجود فى الحديقة للاستمتاع به فى عطلة عيد الأضحى.

وأشارت مدير عام حديقة حيوان الإسكندرية، ان حديقة حيوان النزهة بها جميع أنواع الحيوانات المتنوعة إلا الفيل والزرافة، ويوجد بها جميع أنواع القردة والأسود والدببة والنسانيس وسبع البحر، وكذلك متحف التاريخ الطبيعى خلال الفترة الماضية، وهناك مجموعة من المحنطات منها الدب الأبيض، وبعض الأشبال وانسان الغاب وأنواع من الزواحف والثعابين، وكلها محنطات جديدة داخل المتحف، حيث أن تذكرة دخول حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية بسعر 5 جنيهات فقط.

وقالت إنه تم الاستعداد للمواجهة والتعامل مع الموجة الحارة بالنسبة للحيوانات الموجودة في الحديقة، وذلك برفع مناعة الحيوانات وتخفيف حدة الحر في تلك الموجة الشديدة، مشيرة إلى أنه جرى تنفيذ خطة عاجلة تتضمن الاحتياطات اللازمة بسبب ارتفاع درجات الحرارة حفاظًا على صحة الحيوانات والطيور والزواحف.

كما تم تقديم كميات من الفواكهة المثلجة وقوالب الثلج ودشاش المياه للدببة بجميع أنواعها لتخفيف حدة درجة الحرارة من ناحية ورفع المناعة من ناحية أخرى والحفاظ على الحيوانات، فضلا عن القيام بشكل متكرر برش الحيوانات بالمياه بصفة مستمرة تجنبًا للاحتباس الحراري، فضلا إعطاء الحيوانات جرعات من الفيتامينات اللازمة لرفع المناعة لديهم ومساعدتهم على مقاومة الحرارة ورش الحدائق والطرقات للتخلص من الذباب والناموس حفاظًا على صحة الحيوانات.

وعلى الرغم من الزحام، إلا أن الأجواء داخل الحديقة سارت بانسيابية وهدوء، بفضل الجهود المبذولة من قبل إدارة الحديقة لتوفير كافة سبل الراحة للزوار من تخصيص أماكن للجلوس واللافتات الإرشادية لتوجيه الزوار، وزيادة أعداد دورات المياه وسلات المهملات للحفاظ على نظافة الحديقة، فضلا عن توفير التأمين اللازم من رجال الشرطة، والحملات الصحية من مديرية الصحة.

يذكر أن حديقة حيوانات النزهه تم افتتاحها رسميا عام 1952، وتضم مجموعة نادرة من فصائل الحيوانات والطيور والزواحف من كل بقاع الأرض وتقع الحديقة على مساحة 24 فدانا، هى أكبر ثانى حديقة حيوانات فى مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة، كما تُقدّم تنوّعًا مبهرًا فى الأنشطة وعناصر الجذب المتوفرة فيها، ما يجعل زيارتها مناسبة لجميع أفراد الأسرة، وكذلك من أنسب الأماكن لجميع الأعمار للمواطنين.