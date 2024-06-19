الظواهر الفلكية الأخيرة خلال يونيو الجاري

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الظواهر الفلكية الاخيرة خلال شهر يونيو الجاري موضحًا أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل السواحل والحقول والصحاري والجبال.

وأضاف تادروس، خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"، أن ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب واقتراناتها في السماء بحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم اكتشافه من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الاتي الظواهر الفلكية الاخيرة خلال يونيو:

القمر وقلب العقرب

يترائى القمر في ذلك اليوم مقترنا مع النجم العملاق (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب بعد غروب الشمس مباشرة يوم 20 يونيو، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يبدأ المشهد بالغروب بغضون الـ 4:15 صباح اليوم التالي وأنتاريس هو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.

الانقلاب الصيفي

يحدث الانقلاب الصيفي يوم 20 يونيو ، حيث يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة) .. إذ تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في النصف الاول من المدار ، وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب) .. فتكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا.

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (حوالي 14 ساعة).

كما يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يكون.

بدر ذو الحجة

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة يوم 22 يونيو حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%، حيث يشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، حيث أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر ، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 21 إلى 23 يونيو.

يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء منها قمر الفراولة حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة في هذا الوقت من كل عام ، كما يُعرف أيضا بالقمر الوردي وقمر العسل.

كمنا أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

عطارد وبولوكس

يقترن كوكب عطارد (أصغر كواكب المجموعة الشمسية والمسمى مرسال الآلهة) مع النجم بولوكس Pollux ، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم) يوم 28 يونيو حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى يبدأ المشهد في الغروب بغضون الـ 9:00 مساءا علما بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية .