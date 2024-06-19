وزير الري يوجه بالتعامل الفورى مع أي ارتفاع بمناسيب المياه بالمصارف

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعى خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك .

واستعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب السادة مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع.

كما استعرض التقرير نتائج المتابعة الدائمة على مدار اليوم لمناسيب المصارف الزراعية ومحطات الرفع القائمة على المصارف ، حيث يتم اتخاذ اللازم في حينه للتعامل مع أى إرتفاع بمناسيب المياه بالمصارف ، والتنسيق الفورى بين أجهزة هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء للتعامل مع أى زيادة فى مناسيب مص أو طرد المحطات للحفاظ على المناسيب بالمعدلات الآمنة.

وأوضح التقرير أنه وجود ارتفاع منسوب المياه بمصرف ابشواي القديم بزمام هندسة صرف غرب المحلة بالغربية ، حيث تم علي الفور الدفع بمعدات التشغيل الذاتى بإدارة صرف الغربية (لودر حفار - حفار دوسان ذراع طويل) لتطهير تغطية مصرف ابشواي القديم أمام قرية سجين بطول ٤٠٠ متر ، مما أدى لعودة المناسيب لوضعها الطبيعى.

وفور ورود بلاغ بإرتفاع مناسيب المياه بمصرف سنباط بزمام هندسة صرف بحرى زفتى بإدارة صرف الغربية قبل موقع السحارة الواقعة أسفل ترعة عمر بك .. قامت الإدارة العامة لصرف الغربية بالدفع بحفار الإدارة والتعامل مع الموقف وتخفيض منسوب المياه للمستويات الآمنة

كما وردت شكوى من بعض الأهالي ثانى ايام عيد الاضحى المبارك من وجود عطل بالخط الرئيسى بالمجمع رقم ٥٢ ايمن مصرف السرو العمومى ، حيث تم على الفور التحرك بمعدات وأفراد الإدارة العامة لصرف شمال الدقهلية وعمل الصيانة اللازمة للمجمع وحسم العطل فى حينه.

وفور ورود بلاغ بحدوث إنسداد بسحارتي مصرف عمومي ٨ بزمام هندسة طه الأمين بمحافظة البحيرة نتيجة للمخلفات التى ألقاها بعض الأهالى بالمصرف ، قامت أجهزة الإدارة العامة لصرف النصر على الفور بدفع المعدات والأفراد لتسليك كلا السحارتين لإمرار المياه بالمصرف بدون أى ازدحامات.

كما تم مرور مسئولى الصرف على مراكز الطواريء التابعة للهيئة فى كل من الزقازيق و دمنهور والاسماعيلية والمنيا وقنا للوقوف على حالة المعدات والتأكد من جاهزيتها لأى حالات طوارئ محتملة ، ومتابعة تواجد واستعداد جميع أطقم النوباتجية خلال إجازة العيد.

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين قيادات هيئة الصرف ورؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم الصرف بالمحافظات المختلفة ومسئولى الميكانيكا لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة المصارف الزراعية بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.