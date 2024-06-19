عاجل.. استمرار الحريق بمستودع النفط الروسي لليوم الثاني

ضربته طائرة بدون طيار

قالت خدمات الطوارئ الروسية اليوم الأربعاء الموافق 19 يونيو، إن الحريق الذي نشب أمس في مستودع للنفط في بلدة آزوف بمنطقة روستوف بجنوب روسيا مستمر منذ أكثر من 24 ساعة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، اشتعلت النيران في العديد من صهاريج تخزين النفط بعد هجوم بطائرة بدون طيار في وقت مبكر منذ أمس الثلاثاء، وقال مصدر في المخابرات الأوكرانية إن جهاز الأمن الأوكراني نفذه.

فيما قالت خدمة الطوارئ على قناة التواصل الاجتماعي "تليجرام" اليوم الأربعاء: "تم تحديد موقع الحريق في منطقة آزوف على مساحة 3200 متر مربع في الساعة 05:30 (0200 بتوقيت جرينتش".

وقال المصدر لرويترز إن الهجوم أصاب مستودعات أزوفسكايا وأزوفنفتيبرودكت التي تضم في المجمل 22 خزان وقود.

كما قالت كييف إن استهداف البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل في روسيا يقوض الجهود العسكرية لموسكو، وتقع مدينة آزوف على نهر الدون، وتبعد حوالي 16 كيلومترًا (10 أميال) عن بحر آزوف.