موسكو تُفكر بتقليص العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن

ردا على استيلائها على أصولها..

أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إلى إن موسكو لا تستبعد احتمال خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن ردا على مصادرة الأصول الروسية.

وقال ريابكوف في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية "تاس" :"رد فعل روسيا على التصرفات الأمريكية قد يشمل إجراءات انتقامية ضد بعض الأصول الغربية التي لدينا، وقد يشمل عدم التماثل من نوع آخر، كما أن خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية هو أيضًا ضمن الوسائل، ويمكن أن تكون هناك مجموعة من الخطوات أو يمكن أن يكون الأمر خطوة واحدة، وذلك يكون اعتمادا على شدة الأخطاء في أفعالهم، سنقوم بمعايرة إجراءات الرد لدينا".

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على أنه اعتمادًا على درجة التحدي الذي تواصل الولايات المتحدة فرضها، فإن الاتحاد الروسي سيقرر كيفية الرد على ذلك.

وأكد ريابكوف احقية رد روسيا قائلًا: "لا أستبعد أي خيارات، لكنني لا أتوقع أي خيارات، وعلى أي حال، كل هذا موضوع لقرار سياسي منفصل، وسيتم اتخاذ هذا القرار على المستوى المناسب والرفيع للغاية في موسكو".