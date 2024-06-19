إصابة عاملين في حادث اصطدام دراجة بخارية بسيارة ملاكي أعلى كوبري جرجا

شهد مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام دراجة بخارية بسيارة ملاكي وجها لوجه أعلى كوبري جرجا نتج عنه إصابة عامل في الثامنة عشرة من عمره يقيم بدائرة المركز كان يقود الدراجة البخارية بكسر باليد اليسرى وآخر بالقدم اليمنى وإصابة عامل في السابعة عشرة من عمره كان برفقته باشتباه كسر بالحوض وإشتباه نزيف بالبطن وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود حادث تصادم ومصابين أعلى كوبري جرجا بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "إبراهيم . ع . ا" 18 سنة عامل يقيم دائرة المركز اصطدم وجها لوجه بالسيارة ملاكي قيادة "إسلام . ع . ع . ع" 26 سنة سائق يقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث إصابة كل من : - قائد الدراجة البخارية بكسر باليد اليسري وأخر بالقدم اليمني ومستقل الدراجة البخارية عبد "الرحمن . ج . ح" 17 سنة عامل يقيم دائرة المركز باشتباه كسر بالحوض وإشتباه نزيف بالبطن وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج، وبسؤال قائدي المركبتين قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية .

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد قسم ثان سوهاج وقوع مشاجرة بين طفلين كل منهما في الثالثة عشرة من عمره يقيمان بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج بسبب خلافات على أسبقية الاستحمام في نهر النيل بدائرة القسم نتج عنها إصابة الأول بجرح قطعي خلف الأذن اليسرى وإصابة الثاني بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب دائرة القسم .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول الطفل "محمود . م . م" 13 سنة طالب ومقيم مركز أخميم مصاباً بجرح قطعي خلف الأذن اليسرى

وطرف ثان الطفل "علي . م . ع . ح" 13 سنة طالب ومقيم بذات الناحية مصاباً بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابته بقطعة من الزجاج على إثر حدوث مشادة كلامية بسبب أسبقية الاستحمام بنهر النيل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .