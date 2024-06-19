هل يمتنع جمهور الزمالك عن مشاهدة ولاد رزق 3 ؟

أثار إعلان لاعبي النادي الأهلي، لفيلم "ولاد رزق 3" غضب جمهور نادي الزمالك، مهددين بمقاطعة مشاهدة العمل في دور العرض، ويأتي ذلك بعد إشارة اللاعب افشة إلى هدفه في قمة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، قائلًا : "القاضية بتاعتي أجمد".





ترويج لاعبي الأهلي لفيلم ولاد رزق 3



كان قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ، الإستعانة بثلاث لاعبين من النادي الأهلى هم : "محمد مجدى افشة ومحمد عبد المنعم وإمام عاشور، بالإضافة إلى المدير الفنى مارسيل كولر.

وروج لاعبي الاهلى ومديره الفنى إلى الفيلم الذى يطلق عليه "ولاد رزق .. القاضية" وقاضية أفشة التى اشتهر بها فى مباراته مع النادى الاهلى والزمالك، والتى حصل فيها النادى الاهلى على بطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة.

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أغنية القاضية



القاضية، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 3" غناء إسلام شيندي، وتم طرحها قبل عرض العمل في السينمات بيوم واحد، كلمات إسلام شيندي وحازم إكس، ألحان إسلام شيندي وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.

إيرادات فيلم ولاد رزق 3

ويحتل الفيلم اعلى إيرادات موسم عيد الأضحى 2024، حيث تجاوز الـ 70 مليون جنيه بعد 6 أيام فقط من طرحه بالسينمات.

إيرادات الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق



وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث حقق الجزء الأول عام 2015 يرادات بلغت 24 مليون جنيه، فيلما حصد الجزء الثاني عام 2019 إيرادات وصلت إلى 101 مليون جنيه ليكون في المرتبة الرابعة ضمن قائمة أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية بعد "بيت الروبي" 130 مليون جنيه، و"كيرة والجن" 120 مليون، و"الفيل الأزرق 2" 104 ملايين جنيه.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من الفنانين؛ أبرزهم: أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، سيد رجب، أسماء جلال، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، رزان مغربي، ونيكول سعفان، من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

قصة فيلم ولاد رزق 3



في هذا الجزء، وبعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

