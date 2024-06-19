إحالة 188مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتائج الحملات التموينية، التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأكد الدكتور محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيراً إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار،خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وقال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري،والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، اسفرت عن تحرير 188 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 8مراكز ومدن شملت مراكز ومدن السنبلاوين وميت غمر ودكرنس والمنصورة وجمصه وبني عبيد وتمي الامديد وبلقاس، لافتاً إلى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 850 مخبز خلال اجازة العيد للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس، وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها، ومحاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، حيث تم اعدام كميات من الاغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ علي 14 اسطوانة غاز و100 علبة تمور و5 زجاجات زيت زيتون و4000 رغيف بلدي مدعم و20 علبة سجاير وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين ان المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة(https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً.