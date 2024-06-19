محافظ الدقهلية يتابع اعمال تنفيذ مبادرات انت اقوي من المخدرات

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال تنفيذ مبادرات" انت اقوي من المخدرات " من خلال حملات التوعية الميدانية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحه الادمان.وبالتعاون مع صندوق علاج ومكافحه الادمان ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية .

وفي هذا الصدد قالت الدكتورة هبه البيلي مدير ادارة شئون المرأة بالمحافظةبأن وحدة السكان بديوان عام المحافظة قامت بالتنسيق مع الاستاذ بلال شعبان مسئول البرامج الوقائيه بصندوق مكافحه وعلاج التدخين والادمان وباشراف ومتابعة الدكتورة فاطمه الزهراء جيل رئيس وحده السكان المركزيه بوزارة التنميه المحليه وفي اطار تفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، قامت وحدة السكان بمحافظة الدقهلية ومن خلال التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة وكيل مديريه الشباب والرياضه بالمحافظه و رئيس حى شرق بتنظيم انطلاق مبادرة" انت اقوى من المخدرات "خلال ايام العيد بالنوادى التابعه لمديريه الشباب والرياضه وممشى توريل الجديد واستهدفت الحمله توعيه الزائرين للنوادى والماره بممشى توريل الجديد وتم توزيع منشورات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على الزائرين و الماره وتم تعريفهم بالخط الساخن رقم 16023للعلاج بالمجان وفى سريه تامه هذا وقد اوضحت د.هبه البيلى ان الحملة استهدف رفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة ومخاطر التدخين بالميادين الرئيسيه بين كافه فئات المجتمع.

وقد أكد " مختار" على استمرار تلك المبادرات بجميع الميادين الرئيسيه بالمحافظة مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.