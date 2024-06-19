مصرع مشجعتين للأهلي أثناء عبورهما الطريق بالإسكندرية

لقيت مشجعتان من جماهير النادى الاهلى مصرعيهما اثر حادث اليم اثناء عبورهما طريق ستاد برج العرب وهو طريق سريع غير ممهد لعبور المشاة وذلك عقب نهاية المباراة التى جمعت بين فريق النادى الاهلى ونادى الاتحاد السكندرى والتى انتهت بفوز الاهلى بهدف دون رد

وكانت المشجعتان قد حضرا خصيصا مع الجماهير التى حضرت من القاهرة لتشجيع الفريق

وتوفيا اثناء النقل وتم ايداعهما فى مستشفى العامرية

يذكر ان المتوفيتين هما نورهان ناصر عبد المقصود 20 سنه ونرجس صلاح حسن 20 سنة

يشار إلى انه تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة.