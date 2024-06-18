فيديو.. ساحة أبو الحجاج قٍبلة المحتفلين والأجانب يشاركونهم فرحة العيد







شهدت ساحة سيدي ابو الحجاج بالأقصر زيادة أعداد المحتفلين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وذلك خلال الفتره المسائية؛ تزامنا مع الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة.

ورصدت عدسة الوفد تردد الأسر والعائلات على ساحة سيدي أبو الحجاج، وسط أجواء من البهجة، كما رصدت عدسة الوفد تردد مريدي القطب الصوفي يوسف ابو الحجاج على مقامه وزيارة ضريحه بمسجد ابو الحجاج بوسط الساحة.

وانتشر بائعو الألعاب والحلوى والبالونات، والإكسسوارات بالساحة؛ كما حظيت لعبة ركوب الدراجات إقبالا كبيرا من الأطفال، إلى جانب تأجير ركوب الخيل والحناطير.

ورصدت عدسة الوفد تردد وفود من الأجانب والسائحين من مختلف الجنسيات على ميدان ابو الحجاج ومشاركتهم المحتفلين أجواء العيد.

فيما كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من وجودها وانتشار رجال الأمن بمنطقة الكورنيش وناحية الميدان؛ لتأمين المحتفلين ورصد أية حالات طوارىء للتعامل الفوري معها حتى لايحدث مايعكر صفو المحتفلين.