رئيس الاتحاد الفرنسي يعترف: مبابي يواجه خطر الغياب عن اليورو

اعترف فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ان نجم منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد يواجه خطر الغياب عن باقي مباريات يورو ٢٠٢٤ بعد اصابته بكسر في الأنف خلال مواجهة فرنسا امام النمسا مساء الاثنين .

وكان كيليان مبابي قد تعرض للإصابة بكسر في الأنف خلال مباراة فرنسا والنمسا بعد اصطدامه بمدافع منتخب النمسا جوليان دانسو في المباراة التي أنتهت بفوز فرنسا بهدف مقابل لاشىء .

التقارير القادمة من معسكر المنتخب الفرنسي ان الجهاز الطبي بعد اصطحاب مبابي الى احد مستشفيات مدينة دوسلدورف قرر عدم إجراء ندخل جراحي لعلاج إصابة أنف مبابي وان الاتجاه الحالي خو الاكتفاء بارتداء مبابي لقناع الوجه في خال رغبته استكمال مشوار البطولة مع المنتخب الفرنسي .

وقال فيليب ديالو في تصريحات أبرزها صحيفة ليكيب الفرنسية : الأنباء الواردة إيجابية في ظل عدم إجراء جراحة لكيليان مبابي وسنرى النتائج الايجابية خلال الساعات القادمة . الان من المبكر التأكيد على قدرته على الاستمرار في البطولة او انتظار قرار صعب بأستبعاد مبابي من تشكيلة المنتخب الفرنسي طوال البطولة.

وأضاف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم : يبذل الجهاز الطبي جهودا كبيرة من اجل ضمان استمرار مبابي مع منتخب فرنسا في البطولة لكن في نفس الوقت هناك الكثير من الفحوصات التي لابد من اجرائها قبل اتخاذ القرار بشأن استمرار مبابي من عدمه .