سامح حسين : "عامل قلق" أعلى إيرادات افتتاحية في تاريخ مسرح الدولة

روج الفنان سامح حسين، لمسرحيته الجديدة "عامل قلق"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وكتب سامح حسين، عبر صفحته قائلا : "الحمد لله أكبر حضور للجمهور وأعلى إيرادات إفتتاحية في تاريخ مسرح الدولة..

المسرحيه الكوميدية الإستعراضية عامل قلق

يوميا علي مسرح البالون بالعجوزه في تمام الساعه الثامنة والنصف.. اسعار التذاكر ( ٧٥ / ١٠٠ / ١٥٠ / ٢٠٠ )".



افتتاح مسرحية عامل قلق

وكان افتتح الفنان سامح حسين، عرض مسرحيته الجديدة "عامل قلق" امس، الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح البالون بالعجوزة، في تمام الساعة الثامنة والنصف، وشهدت حضور جماهيري كبير.

أبطال مسرحية عامل قلق

والمسرحية فكرة وإخراج إسلام إمام، وإنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية "الفرقة القومية للموسيقي الشعبية"، والعمل من تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني وديكور حازم شبل وأزياء أميرة صابر وموسيقي يحيي نديم واستعراضات هاني حسن وإضاءة عز حلمي ومدير عام الفرقة الفنانة لبنى الشيخ.

آخر أعمال الفنان سامح حسين

يشار إلى أن آخر اعماله، مسرحية المتفائل، وتدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

عرض "المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى.

موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.