الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كهربا يتقدم للأهلي على الاتحاد السكندري

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم النادي الاهلي بالهدف الاول على نظيره الاتحاد السكندري خلال اللقاء الجاري بينهما الان على ملعب برج العرب بالاسكندرية لحساب مواجهات الدوري الممتاز.

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شوط أول سلبي بين الأهلي والاتحاد بالدوري

جاء الهدف في الدقيقة ٦٨ عن طريق كرة رأسية من محمود كهربا.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.
خط الوسط: أكرم توفيق - أحمد عبد القادر - مروان عطية - حسين الشحات - إمام عاشور.
خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - رضا سليم - أليو ديانج - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – موديست – طاهر محمد – أحمد نبيل كوكا.

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