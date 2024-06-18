ارتفاع وفيات حجاج الفيوم إلى 11 حالة

توفي الحاج غزال عبدالسميع اللهيبي من قرية المظاطلي بمركز طامية بمحافظة الفيوم، أثناء تأديته فريضة الحج بالمملكة العربية السعودية؛ ليكون الحالة الحادية عشرة للأشخاص اللذين توفيوا بملابس الإحرام من أبناء المحافظة.

ونعى أهالي قرية المظاطلي الفقيد عبر حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي “فيس بوك” داعين له بالرحمة والمغفرة.

10 حالات وفيات سابقة

وكان قد ارتفع عدد الوفيات بين حجاج محافظة الفيوم الى 10 حالات صباح اليوم بعد وفاة ثلاث حجاج اخرين وهم الحاجة الهام شاكر السيد والتى تبلغ من العمر 50 سنة من قرية شدموه التابعة لمركز اطسا بمحافظة الفيوم والتى توفيت بعدما انتهت من رمي جمرات العقبة الكبرى مباشرة.

كما توفيت الحاجة تُدعى هنيه علي عبد الظاهر 49 سنة من قرية الخالديه التابعة لمركز ابشواي وقد تلقت اسرتها العزاء امس أمام منزلها بالقرية.

وتوفيت الحاجة هبة جلال السباعي، 49 سنة وتعمل معلمه اقتصاد منزلي بمدرسه ابشواي الثانويه من مركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم.

وكان قد توفى 7 حجاج من محافظة الفيوم خلال يوم وقفة عرفات ويوم عيد الاضحى فى منى .اجريت عليهم مراسم الصلاة فى الاماكن المقدسة وتم دفنهم فى الاراضى الطاهرة .