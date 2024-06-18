اقرأ بالوفد.. الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا في مواجهات التقلبات العالمية

تنشر جريدة الوفد، في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا في مواجهات التقلبات العالمية".

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات والتقارير الأخرى:

- "معيط": النظرة المستقبلية للتصنيف تتحرك إيجابيًا.. والبنك الدولي يتوقع نموًا 4.2%

- المدينة المنورة في استقبال ضيوف الرحمت

- شبكات الطرق شرايين التنمية

- "أهل الكهف" فيلم يغرد خارج السرب

- ثورة غضب في الزمالك – الأهلي يفتح الباب أمام رحيل "قندوسي"

- تسهيل الإجراءات الجمركية للحجاج

- إقبال كبير على المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

- "التموين": الدقيق متوافر.. والمخابز تعمل بشكل منتظم

- مصر للطيران تبدأ نقل الحجاج إلى أرض الوطن

- اليوم بدء أعمال كنترول الرصد الإلكتروني للثانوية العامة