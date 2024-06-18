اقرأ بالوفد.. الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا في مواجهات التقلبات العالمية
تنشر جريدة الوفد، في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا في مواجهات التقلبات العالمية".
ويتضمن العدد العديد من الموضوعات والتقارير الأخرى:
- "معيط": النظرة المستقبلية للتصنيف تتحرك إيجابيًا.. والبنك الدولي يتوقع نموًا 4.2%
- المدينة المنورة في استقبال ضيوف الرحمت
- شبكات الطرق شرايين التنمية
- "أهل الكهف" فيلم يغرد خارج السرب
- ثورة غضب في الزمالك – الأهلي يفتح الباب أمام رحيل "قندوسي"
- تسهيل الإجراءات الجمركية للحجاج
- إقبال كبير على المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر
- "التموين": الدقيق متوافر.. والمخابز تعمل بشكل منتظم
- مصر للطيران تبدأ نقل الحجاج إلى أرض الوطن
- اليوم بدء أعمال كنترول الرصد الإلكتروني للثانوية العامة