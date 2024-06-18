الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ بالوفد.. الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا في مواجهات التقلبات العالمية

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد، في عددها الصادر غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا في مواجهات التقلبات العالمية".

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات والتقارير الأخرى:
- "معيط": النظرة المستقبلية للتصنيف تتحرك إيجابيًا.. والبنك الدولي يتوقع نموًا 4.2% 
- المدينة المنورة في استقبال ضيوف الرحمت
- شبكات الطرق شرايين التنمية 
- "أهل الكهف" فيلم يغرد خارج السرب
- ثورة غضب في الزمالك – الأهلي يفتح الباب أمام رحيل "قندوسي"
- تسهيل الإجراءات الجمركية للحجاج
- إقبال كبير على المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر
- "التموين": الدقيق متوافر.. والمخابز تعمل بشكل منتظم
- مصر للطيران تبدأ نقل الحجاج إلى أرض الوطن
- اليوم بدء أعمال كنترول الرصد الإلكتروني للثانوية العامة

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