أنجلينا جولي تزين جسدها بوشم جديد.. ما قصته؟

لفتت الفنانة أنجلينا جولي الأنظار إليها أثناء حضورها حفل توزيع جوائز توني، في نسخته الـ ٧٧ ، حيث اختارت جولي ارتداء فستان يظهر بوضوح التاتو الجديد الذي وشمته .

وارتدت أنجلينا فستانًا من قماشة المخمل باللون التركواز، ويتميز بتصميم مكشوف الأكتاف من علامة Versace، واختارت لشعرها الأشقر الطويل تسريحة بسيطة فتركته منسدلًا على كتفيها بإنسيابية ونعومة، ولكن التقطت عدسات الكاميرات وشمًا جديدا يبدوا أنه لطائر السنونو، في وسط عظمة الصدر.

وتقول الأسطورة إن الوشم بدأ عندما قام 7 بحارة من سفينة تسمى السنونو برسم طائر سنونو على صدورهم إيذانًا بتمردهم ومع ذلك، فإن التقليد ينص عمومًا على استخدام وشم السنونو لقياس المسافة التي يسافرها البحار، ففي الأصل، كان يحصل على سنونو كل 5000 ميل بحري.

كانت طيور السنونو في كثير من الأحيان هي الطيور الأولى التي يراها البحارة عندما يقتربون من اليابسة، وقد جاءت لتمثل العودة إلى الوطن لذلك، لذا فإن بالطبع لدى أنجلينا لديها أسبابها الخاصة لهذا التصميم، فمن المعروف أن طائر السنونو رم التمرد، والسفر إلى مسافات طويلة، والأمل، والاكتشاف، ولكن أيضًا رمز لإعادة الاكتشاف والعودة إلى الوطن.