دمياط تنفذ حملات مكثفة على أسواق مدينة رأس البر

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق بمدينة رأس البر وفي إطار تضافر الجهود للرقابة على الاسوق والمحلات التجارية.

وقامت الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، برئاسة المحاسب وليد الشهاوي، وإشراف نواب المدينة، بمتابعة الأسواق لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ورواد رأس البر خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

ونفذت الوحدة المحلية، بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية بدمياط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومديرية التموية والتجارة الداخلية بدمياط، حملة للمرور على المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 15 محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدد 8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية وعدد 2 محضر سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام تلك السلع بمعرفة اللجنة والتنبية على جميع المحال بعمل قوائم للأسعار والإعلان عنها بمكان واضح وغلق وتشميع أحد المحلات المخالفة.

وحرص قسم الاشغالات بالوحدة، على رفع الإشغالات المخالفة من شوارع المدينة على مدار الساعة وغلق وتشميع بعض الجراجات المخالفة والتي تستخدم في غير الغرض المخصص لها كمأوى سيارات.

يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها ولتقديم أفضل الخدمات المواطنين خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.