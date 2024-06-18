الثلاثاء 18 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع طفلين غرقا بالمنيا

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي طفلان مصرعهما غرقا خلال الاستحمام في حادثين مختلفين، الأول بنهر النيل والآخر في بحر يوسف، فى  محافظة المنيا.


ترجع تفاصيل  الواقعة عندما  تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغا من النجدة يتضمن وجود جثة شاب غريق داخل نهر النيل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين مصرع حمدي. ع 19 عاما، وانتشلت قوات الإنقاذ بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة بالمنيا، جثة الشاب الذي لقي مصرعه غرقا داخل نهر النيل، وتم نقله لمشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق

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