إشراقات

الثلاثاء 18/يونيو/2024 - 05:47 م 6/18/2024 5:47:16 PM

نفسى تكون فى مصر مراكز أبحاث.. تنقل للمسئولين فيها آمال وآلام وطموحات الشعب تجاه الحكومة الجديدة.. بل وتنقل لها مدى الرضا الشعبى عن عملها السابق من عدمه.. خاصة أن الحكومة الجديدة لن تختلف كثيراً عن الحكومة القديمة.. بل إن رئيسها واحد وهو الدكتور مصطفى مدبولي!

فمن المهم للغاية قياس مدى الرضا الشعبى عن الحكومة، وما يتمناه المواطن المصرى من الحكومة الجديدة!

فليس معقولاً ولا مقبولاً استمرار انقطاع الكهرباء للأبد.. لا بد من حل عاجل يراعى حاجة الناس.. خاصة فى محافظات الصعيد الملتهبة التى تحولت إلى جحيم مقيم فى الأيام الأخيرة.. وأقصد بها محافظات أسوان وقنا وسوهاج!

فدور الحكومة هنا هو البحث عن حلول وبدائل لحل المشكلة..غير قطع التيار عن هذه البؤر المشتعلة بالغضب نحو الأداء الحكومى كله.. خاصة أن هناك محافظات تقطع فيها المياه والكهرباء فى نفس الوقت.. ومن هنا تتحول لجحيم فعلاً!

كما أن السيطرة على غول الأسعار واحد من الملفات المهمة التى تنتظر حلًا من الحكومة الجديدة.

أيضاً إقامة مصانع جديدة وإعادة تشغيل ما أغلق من مصانع.. ينبغى أن يكون من أوائل أولويات الحكومة الجديدة، خاصة أن ملف العاطلين أصبح يهدد الأمن القومى كله.. فالعاطل يائس وهو قد يتحول بين يوم وليلة لقنبلة موقوتة تهدد أمن مصر القومي!

كما أن ملف سد النهضة الإثيوبي هو واحد من أخطر الملفات التى شهدت إخفاقًا حكوميًا غير مسبوق.. وهو ما أدى لتعنت وجبروت إثيوبى غير عادي.. بل إنها أعلنت عن إنشاء عدة سدود أخرى.. وهو تحد سافر لكل جهود التفاوض بين البلدين!

كما أن ملف الصادرات من الملفات الملحة أمام الحكومة الجديدة.. خاصة أن حصيلة الصادرات المصرية لا ترقى ولا تليق أبدًا باسم مصر.. وهناك دول أخرى مجاورة تصدر أضعاف أضعاف الصادرات المصرية.. وتركيا خير مثال على ذلك.. بل وحتى المغرب الشقيق!

إذن هناك عشرات الملفات التى تنتظر الحكومة الجديدة.. وينبغى أن توضع أمام صانع القرار..حتى يتخذ ما يراه مناسباً لحلحلة الأزمة وفك الاختناق الحادث.

أتمنى أن نستجيب لتطلعات الرأى العام ورغباته.. خاصة إذا كانت مشروعه.