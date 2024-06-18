حبس طالب وعمه لتمزيقهما جسد والد الأول في سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس ستيني ونجل شقيقه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديهما على شقيق الأول والد الثاني، بعصا شوم وإحداث إصابته بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة؛ إثر مشاجرة نشبت بينهم، على أثر حدوث مشادة كلامية، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة



وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده إصابة عامل في مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه ونجله بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من: طرف أول؛ المدعو 'حفني ي.ح.م' 55 سنة، عامل، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس واشتباه كسر بالجمجمة، وطرف ثانِ؛ شقيق الطرف الأول المدعو 'حسين ي.ح.م' 60 سنة، عامل، ونجله المدعو 'محمد ح.ي.ح' 19 سنة، طالب، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني "عصا شوم"، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الثاني من الطرف الثاني بأحداث إصابة الطرف الأول، وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بسبب قيام الطرف الثاني برش المياه أمام منزل الطرف الأول.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.