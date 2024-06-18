انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقًا بمياه النيل في بني سويف



انتشلت قوات الإنقاذ النهري، بالإدارة العامة للحماية المدنية، جثة طفل لقي مصرعه غرقًا بمياه نهر النيل بمدينة بني سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بلاغ انتشال جثة طفل من نيل بني سويف



وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود غريق في نهر النيل أمام مستشفى بني سويف التخصصي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة، بقوات الإنقاذ النهري، إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة.





وبالإنتقال والفحص، تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا من قرية بلفيا بمركز بني سويف، يدعى "عامر أ.ج" وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وبسؤال أهلية المجني عليه، قرروا أن نجلهم نزل إلى نهر النيل للاستحمام بسبب الحر، ولم يتهموا أحدا، ونفوا الشبهة الجنائية.

وتم نقل الجثة لمستشفى بني سويف التخصصي، وايداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة