زحام الشباب والعائلات على دور السينما بالإسكندرية

شهدت دور السينما بمحافظة الإسكندرية، اقبالا متوسطا من الشباب والمواطنين على شباك التذاكر، وذلك فى ثالث أيام عيد الاضحى المبارك للهروب من ارتفاع درجات الحرارة.

واصطف العشرات في طوابير طويلة أمام سينمات الشعبية، وتوافد العائلات والأسر والشباب على مختلف دور العرض بالمولات للاستمتاع بمشاهدة الأفلام الجديدة ومواصلة الأجواء الاحتفال بالعيد.

ويشهد موسم أفلام عيد الاضحي 2024 تنوعا كبيرا بين الأكشن والرومانسي والكوميدي ، وهو من أقوى المواسم السينمائية التي تشهدها السينما المصرية.

كانت قد أعلنت دور السينما عن إقامة حفلات إضافية مسائية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الراغبين في مشاهدة الأفلام الجديدة والاستمتاع بأجواء العيد، وذلك بعد أن وصلت نسبة الإشغال في قاعات الحفلات الأساسية إلى 80٪.

وقام رجال المرور بوضع حواجز حديدية أمام أرصفة دور العرض، وذلك لمنع تمدد طوابير الزحام من المحتفلين على الطرق، وضمان انسياب حركة المرور دون عوائق، فضلا عن تكثيف تواجد رجال المرور في محيط دور السينما، لتنظيم حركة المركبات والمشاة، ومنع أي ازدحامات مرورية قد تعرقل حركة السير.

من جانب اخر توافد العشرات على متاحف الإسكندرية المفتوحة للزيارة، وخاصة المجوهرات الملكية والإسكندرية القومي والمتحف اليونانى الروماني، للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى المبارك.

وشهد متحف المجوهرات الملكية، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، توافد عدد كبير من الزوار، للاستمتاع بالمتحف والتعرف على تاريخه والمقتنيات المعروضة داخل قاعاته، وغلب على الزائرين اليوم طابع «الكابلز» والشباب.

وحرص الزائرون على التقاط الصور التذكارية إلى جانب بورتريهات الأسرة العلوية الملكية وأميرات أسرة محمد على، كما التقطوا صورًا داخل البهو والقاعات الخاصة بالعرض المتحفي.

ويفتتح متحف المجوهرات الملكية، أبوابه يوميًّا من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ5 مساءًا، ويغلق شباك التذاكر في تمام الساعة 4:30 مساءً.

كما توافد العشرات على متاحف الإسكندرية المفتوحة للزيارة، وخاصة المجوهرات الملكية والإسكندرية القومي والمتحف اليونانى الروماني، للاستمتاع بعطلة عيد الأضحى المبارك.،