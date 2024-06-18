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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

انضمام مدير مركز التميز بجامعة عين شمس إلى لجنة الخطة الوطنية للمناخ

أحمد العوضي
أحمد العوضي

أعلنت جامعة عين شمس اختيار الدكتور أحمد العوضى مدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس عضواً فى لجنة الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء. 

وتأتي لجنة الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة .

دور جامعة عين شمس الفعال في الاستدامة

ويعكس اختيار الدكتور أحمد العوضي الدور الفعال لجامعة عين شمس ومركز التميز للاستدامة في مجال الاستدامة والبيئة. 

ويأتي دور جامعة عين شمس الفعال تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز الجهود الوطنية لتحسين المناخ وجودة الهواء من خلال تنفيذ استراتيجيات مستدامة ومتقدمة.

وتختص لجنة الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء بإعداد الخطة الوطنية للادارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء والتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم التوجيه العام وضمان التوافق مع الاستراتيجية المحددة الخاصة بقطاعاتهم والتنسيق داخل الكيانات الخاصة بهم مع الإدارات والوحدات المعنية، بما في ذلك وحدة تغير المناخ المنشأة حديثاً ومشاركة جميع المعلومات والبيانات لإعداد الخطة في الوقت المناسب.

كما تختص لجنة الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء بالتنسيق مع اللجان الأخري العاملة في مجال إدارة جودة الهواء وقضايا تغير المناخ مثل لجنة السحابة السوداء ولجنة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتحقيق الاتساق والهدف من ذلك هو تطوير خيارات التخفيف الموجودة في الخطة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

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