مياه دمياط ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأزمات خلال إجازة عيد الأضحى

أعلن اللواء أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى مشكلات أو أزمات قد تطرأ خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد شاهين، مدى جاهزية الشركة من تشكيل فرق طوارئ فنية يتم تمركزها بمواقع التمركز الحيوية وفقاً لخطة الإنتشار وذلك لضمان التدخل السريع وحل أي مشكلة فور ظهورهاخلال تلك الفترة .

ولفت إلى التأكد من كفاءة كافة المعدات والأجهزة والسيارات بمختلف أنواعها شفط أو مدمجة أو تدخل سريع ،القيام بأعمال الملس والتطهير لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة وتجهيزها وتلافي وقوع أي انسداد أو طفوحات.

وأكد شاهين، إنتظام العمل بجميع المحطات والروافع مياه وصرف صحي بمختلف إداراتها الفنية بنظام الورديات وفق الطاقة التشغيلية المحددة بخطة التشغيل والتأكد من كفاءة وسلامة كافة الشبكات وانتظام الضغوط هذا الى جانب استمرار تنفيذ خطة التوعية الميدانية بالمرور علي المجازر ومحال الجزارة والأهالي لتوضيح أضرار ومخاطر القاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي وتنفيذ الخطة الإعلامية لتوضيح أضرار ومخاطر القاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي.

وأوضح شاهين، استمرار عمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال ساعات العمل المحددة خلال أيام العيد وان الخط الساخن يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع لإستقبال أى شكاوى واردة من خلال رقم ١٢٥ من اى خط ارضى أو محمول أومن خلال استقبال رسائل الواتس آب على رقم ٠١٠١٠٣٠١٩٣٣٣