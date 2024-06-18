المنتخب الأولمبي يخوض معسكر أخير بمدينة بوردو قبل دورة باريس

أكد محمود حرب مدير المنتخب الاولمبي ان الفريق القومي سيخوض معسكر جديد واخير قبل المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية في مدينة بوردو الفرنسية وسيبدأ يوم ١٠ يوليو ويتخلله خوض مباراتين وديتين، الاولى ستكون يوم ١٤ يوليو مع منتخب اوكرانيا وجارى تحديد اسم المنتخب الذي سنواجه في الودية الثانية.

وقال خلال تصريحات اعلاميه الساعات الأخيرة : كنا سنشارك في بطولة تولوز الدولية الودية ولكنها تحولت لبطولة تضم منتخبات تحت ٢٠ سنة ولذلك اعتذرنا عن المشاركة بها.

رفضنا خوض تجربة ودية في المعسكر الاخير بسبب تخوفات طبية على صحة اللاعبين بسبب طول السفر الى هناك والاجهاد وعودتهم بعد ذلك للمشاركة مع انديتهم ، وطلبنا من الارجنتين خوض اللقاء الودي في القاهرة لكنهم رفضهم ايضا

منتخب مالي قد نواجهه في الدور الثاني بالاولمبياد ولذلك مواجهة منتخب افريقي وديا مثل كوت ديفوار وهو فريق قوى مهمة قبل المشاركة فى دورة ألعاب باريس ٢٠٢٤.