الزراعة: المجازر تستقبل 7300 أضحية ثالث أيام عيد الأضحى

صرح د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن المجازر استقبلت اليوم 7300 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا أن كل المجازر تقدم خدمات ذبيح الأضاحي مجانا للمواطنين.



وأضاف أن إجمالي عدد الاضاحى التى استقبلتها المجازر خلال الأيام الثلاثة بلغ 27 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، مؤكدا توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم كل أوجه خدمات ذبح الأضاحي في العيد مجانا للمواطنين وكذلك العمل على مدار الساعة في كل الإدارات التابعة للهيئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.