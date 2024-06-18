الثلاثاء 18 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة: المجازر تستقبل 7300 أضحية ثالث أيام عيد الأضحى

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

صرح د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن المجازر استقبلت اليوم 7300 أضحية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال وتم ذبحها تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا أن كل المجازر تقدم خدمات ذبيح الأضاحي مجانا للمواطنين.

وأضاف أن إجمالي عدد الاضاحى التى استقبلتها المجازر خلال الأيام الثلاثة بلغ 27 ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، مؤكدا توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم كل أوجه خدمات ذبح الأضاحي في العيد مجانا للمواطنين وكذلك العمل على مدار الساعة في كل الإدارات التابعة للهيئة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

مواد متعلقة

وزير الزراعة يتابع جهود حماية الأراضي من التعديات

«خطر الألعاب النارية في عيد الأضحى» ..عقوبات صارمة وأضرار جسيمة

800 شهادة .. "متبقيات المبيدات" يواصل جهوده في عيد الأضحى

الزراعة تتابع برامج تربية التقاوي وتفحص عينات التصدير والمجازر تستعد لاستقبال الأضاحي

الزراعة المصرية تتجه نحو آفاق جديدة.. محاصيل غير تقليدية لتعزيز الأمن الغذائي

مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا": لحوم وأضاحي العيد بأسعار تنافسية من وزارة الزراعة
الجريدة الورقية