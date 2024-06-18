انخفاض مفاجئ بأسعار الذهب في مصر ثالث أيام العيد

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا بالأسواق المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى لعام 2024 ليسجل مستويات 3130 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بانخفاض حوالي 10 جنيهات.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3577 جنيها.

عيار 21 يسجل 3130 جنيها.

عيار 18 يسجل 2683 جنيها.

الجنيه الذهب 25040 جنيها.

حالة السوق طوال الثلاثة أشهر الماضية – بحسب كبار تجار المعدن الأصفر فى مصر - لم تكن على ما يرام جراء هدوء الطلب الاستثماري، بعد قرارات البنك المركزى فى 6 مارس 2024 التى أعادت الانضباط إلى الوضع الاقتصادى واختفاء ظاهرة المضاربة على الذهب مما أسهم فى هبوط الأسعار وانخفاض الطلب أيضاً.

وأكد عدد من تجار الذهب، أن عيد الأضحى هو مناسبة يمكن من خلالها قياس وضعية السوق، فالمعروف أنه من المناسبات التى يزداد فيها الطلب على الذهب، خاصة فى صعيد مصر، مبدين فى الوقت نفسه تخوفهم من استمرار تأثير السوق سلباً بانخفاض الطلب الاستثمارى.

توقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، أن الأسواق لن تشهد رواج فى عيد الأضحى مرجعاً ذلك إلى أن عيد الأضحى يختلف كثيراً عن عيد الفطر لأن أولويات الأسرة المصرية تكون لشراء الأضاحى وليس شراء الذهب أو شراء المشغولات للشبكة.

ورجح "عبد الحكيم أن يعود الطلب فى الانتظام بالأسواق بعد العيد بفترة تصل إلى 10 أيام تقريبًا مع عودة الحجاج، حيث يقوم البعض بشراء الذهب بما تبقى لديهم من مدخرات عقب العودة إلى أرض الوطن.

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع مواصلة المعدن النفيس التكيف بعد أن سجل مكاسب قوية في الآونة الأخيرة وترقب السوق لبيانات أميركية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للحصول على صورة أوضح للخطوات المقبلة بشأن خفض أسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2311.4 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت أسعار الذهب ستة بالمئة عن أعلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار للأونصة الذي لامسته في 20 مايو في موجة مكاسب لوسيلة التحوط التي لا تدر عائدا، وذلك بسبب الرياح المعاكسة من قوة الدولار وارتفاع معدلات الفائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 29.18 دولار للأونصة تحت ضغط من تراجع أسعار الذهب والنحاس.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 968.23 دولار بينما تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 879.35 دولار.