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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

طرح 14 محلاُ تجارياً وصيدلية للبيع في مدينة برج العرب الجديدة

محال للبيع
محال للبيع

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، عن طرح 14 محلاُ تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من ( 15م2 : 77م2) بالأحياء السكنية، الثالث والرابع والسابع، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 18/8/2024.

وفي سياق آخر، كان قد أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بإزالة التعديات الواقعة على مساحة حوالي 5 أفدنة بمدينة برج العرب الجديدة.

 ونص القرار على إزالة التعديات الواقعة على قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الحزام الأخضر، بمدينة برج العرب الجديدة، والمتمثلة في التعدي على قطعة أرض بمساحة 3 أفدنة و9 قراريط و8.21 سهم لإقامة منتجع ترفيهي سياحي، والتعدي على قطعة أرض بمساحة فدان و16 قيراطاً و19.5 سهم، لإقامة منطقة معارض ومؤتمرات، كما نص القرار على أن يتولى جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المخنص تنفيذ الإزالة.

 

 

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