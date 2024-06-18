بالصور.. حدائق القناطر الخيرية كاملة العدد في ثالث أيام عيد الأضحى

لليوم الثالث على التوالي تشهد منطقة حدائق الري بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إقبالاً كبيراً من الزوار للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وذلك بين أحضان الطبيعة الخلابة التى تتميز بها هذه الحدائق والتى تفتح أبوابها أمام الزوار اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً حتي العاشرة مساء كل يوم، ووسط جموع من الأهالي والأحباب بالمناطق المجاورة للقناطر الخيرية، حيث يستمتع الأطفال والشباب بالملاهي وقوارب البحر واللانشات البحرية في المجري المائي، وذلك بإشراف كامل من وزارة الري والمحافظة والبيئة والمسطحات المائية.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قد تفقد حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأكد توفير عدد من سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق للتعامل مع أية حالات طارئة خلال الاحتفالات.

لافتا إلى أن مدينة القناطر الخيرية لها طابع خاص فى احتفالات الأعياد، حيث تعتبر أهم عناوين البهجة والجمال لما تحتويه من مظاهر الطبيعة الخلابة.

كما وجه بتكثيف الحملات التموينية والمرورية بمنطقة القناطر الخيرية حفاظا على حياة المواطنين كذلك للوقوف على مدى الالتزام بخطة عمل المخابز ومواعيد التشغيل لضمان عدم توقفها أثناء إجازة العيد، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات الخاصة بإنتاج الخبز.



والتأكيد على استمرار عمل فروع شركات الجملة طوال إجازة العيد لصرف المواد التموينية للبقالين، والتنسيق مع شركات توريد المواد البترولية وأسطوانات الغاز لمتابعة الكميات الواردة من المواد البترولية لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.