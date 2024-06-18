إزالة تعديات البناء المخالف وتطبيق القانون على المتعديين بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة 4 حالات تعدي بالدبش على مساحة 1500 متر بالوحدة المحلية بالقصاصين شرق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مدينة القرين حملة لفك تنده حديدية مخالفة على مساحة 150 متر خارج الحيز العمراني وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وناشد الدكتور ممدوح غرب محافظ الشرقية، المواطنين بعدم استغلال إجازة عيد الأضحى المبارك في التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية.