أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: الاحتلال ما زال مستمرا في عملياته العسكرية

أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال مستمر في عملياته العسكرية على قطاع غزة، مشددًا على أن ما يزيد عن 19 شهيد ارتقوا في منطقة النصيرات ومنطقة القرار شرق خان يونس، وذلك ياتي على عكس الإشاعة التي أطلقها بأنه سيوقف عملياته بشكل تكتيكي في منطقة الجنوب بسبب عيد الأضحى المبارك.



وأضاف “الرقب”، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن التقارير الإسرائيلية تشير أن الاحتلال قد يوقف عملياته بشكل كامل في عمق المدن خلال الأيام أو الأسابيع الماضية هكذا يعني المسافة بين الأيام والأسابيع كبيرة لكن هكذا قيل في الإعلام العبري.

وشدد على أن الإعلام الناطق بالعبرية تحدث عن أن عملية رفح حققت أهدافها بشكل كبير جدا وأن الاحتلال سيعلن خلال الساعات القادمة ما أنجزه في غزة بشكل كامل وفي رفح بالتحديد، موضحًا أن الحديث سيدور حول عمليات قيل بحسب الإعلام العبري أن الاحتلال قتل خلال عملية رفح 550 مقاتل من المقاومة ولا زال هناك طبعا عدد آخر مثل هذا العدد جزء منه قد تم تهريبه خارج رفح كما يدعي الاحتلال.

وأشار إلى أن المعلومات التي قالها جيش الاحتلال غير دقيقة بشكل كبير شدًا حتى الادعاء بأن الاحتلال قضى على كتيبتين من حركة حماس وبقى كتيبتين المعلومات غير دقيقة كما نتابع والأمور ميدانيًا تختلف، مؤكدًا أن عملية أول أمس المؤلمة للاحتلال من خلال الاستهداف بشكل مباشر من أحد المقاتلين بصاروخ موجه عن قرب لناقلة الجند النمر وهي من أكثر الناقلات المحصنة داخل جيش الاحتلال ووحدات البري كانت لها دلالات كبيرة جدا في تفكير جيش الاحتلال في إحداث ما أطلق عليه وقف الحرب التكتيكي أو وقف العمليات التكتيكي.