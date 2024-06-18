السكة الحديد تعلن تخفيض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لارتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر في القضبان والمعدات وأن هذا الإجراء ضروري لتفادى أي طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال إنخفاض درجة الحرارة.

وأكدت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها فى الخطوط وخصوصًا الوجه القبلى وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

كما تؤكد الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر في حركة التشغيل.



وتتقدم الهيئة بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة حيث إن ذلك خارج عن إرادة الهيئة.

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