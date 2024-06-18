إصابة طفلة بحروق في وجهها أثناء لهوها بمواد مشتعلة بالفيوم

أصيبت طفلة بالفيوم في التاسعة من عمرها، بحروق في وجهها، خلال قيام الاطفال باللعب بإشعال مواد قابلة للاشتعال"سبرتو" فى الإحتفال بالعيد في الفيوم، وتم نقل المصابة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بتعرض طفلة لحروق بقرية اللاهون بمركز اطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتبين أنه أثناء قيام مجموعة أطفال بالإحتفال بالعيد بإشعال النيران في مواد قابلة للاشتعال " سبرتو" أصيبت الطفلة بحروق بالوجه بنسبة 20% , تم نقل الطفلة الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر لقي مواطن بالفيوم مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث إصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بطريق الفيوم- القاهرة ، وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، بطريق الفيوم – القاهرة ، فى قرية الكعابي الجديدة باتجاه الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين مصرع مواطن، وإصابة 3 آخرين وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفى حادث سابق اليوم اصيب 7 اشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- اسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، ، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، و تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، فى طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، اتجاه محافظة القاهرة، بالقرب من مدخل جرزا، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

انتقلت اجهزة الامن الى موقع الحادث بصحبة سيارات الاسعاف وتبين إصابة 7 أشخاص ، تراوحت إصاباتهم بين كسور وجروح متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية لهم .وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى امرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.