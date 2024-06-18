الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لبنان يشيد بدور مصر في ملف الوساطة وجهود وقف إطلاق النار بغزة

علم لبنان
علم لبنان

أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني، بدور مصر في ملف الوساطة وجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكانت رحبت الخارجية اللبنانية بتصريحات الرئيس الأمريكي حول غزة، مشيرة إلى أهمية أن تتضمن كل المبادرات المتعلقة بإعادة الهدوء إلى الحدود الجنوبية اللبنانية، التطبيق الشامل للقرار 1701.

 واعتبرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان أن "تصريحات  بايدن حول ضرورة وقف الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتبادل الأسرى، هي فرصة ونافذة لتطبيق حل الدولتين".

 ودعت الخارجية اللبنانية إلى "أهمية أن تتضمن المبادرات كافة المتعلقة بإعادة الهدوء إلى الحدود الجنوبية اللبنانية على التطبيق الشامل لقرار مجلس الأمن 1701"، مشيرة إلى أن "اللبنانيين عانوا كثيرًا، ودفعوا أثمانًا غالية بسبب تطبيق أنصاف الحلول، بدل البحث عن حلول دائمة تحفظ السلم والأمن الإقليميين".

 وشددت الوزارة على أن "الوقت حان لانسحاب إسرائيل من ما تبقى من أراض لبنانية محتلة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وانسحابها إلى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، ووقف خروقاتها البرية، والبحرية، والجوية، من أجل الوصول الى مرحلة استقرار مستدام في جنوب لبنان".

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